В преддверии Иванова дня старейшина Пирита напомнил о запрете

"Каждый год мы сталкиваемся с одной и той же проблемой. Люди считают, что на пляже Пирита можно все-таки разводить небольшие костры и готовить гриль на Иванову ночь. От этой безумной затеи стоит сразу же отказаться, поскольку на пляже Пирита жечь костры и готовить на огне запрещено", - заявил Тынис Лийнат.