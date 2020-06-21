Береговая охрана спасла семилетнего мальчика на озере Пюхаярве

21 июня, в 12.15, береговая охрана G4S заметила ребенка, который на резиновом плавательном круге заплыл за буйки - глубина воды там составляла не менее пяти метров. Спасатель подплыл к мальчику на лодке и попросил не плавать за буйками, сказал пресс-секретарь G4S Eesti Реймо Рая.

Когда ребенок направился обратно к берегу, в какой-то момент он выскользнул изнутри кольца в воду и в панике схватился за свою игрушку. Присутствующий рядом работник береговой охраны заметил, что мальчик не умеет плавать, помог тому забраться и вывел его на берег.

Родители мальчика были на пляже, но в деятельности ребенка ничего опасного не видели. Спасатель передал им ребенка и объяснил, что случилось с мальчиком в воде.