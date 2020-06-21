Фото ⟩ В Ласнамяэ женщина угрожала прохожим игрушечным автоматом

На этой неделе полицию вызвали в Ласнамяэ, по району ездил легковой автомобиль, пассажирка которого размахивала из окна автоматом.

Полиция отреагировала на вызов усиленным составом, и очень скоро настигла автомобиль. Полиция начала производство по факту произошедшего.

Женщина угрожала прохожим этим игрушечным оружием. ФОТО: Ida-Harju politseijaoskond

«Непонятным остается, что происходит в голове человека, который считает подобное занятие смешным. Особенно учитывая недавние события в Лихула», - сказал представитель Ида-Харьюского полицейского участка.