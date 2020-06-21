Фото ⟩ В Ласнамяэ женщина угрожала прохожим игрушечным автоматом

Полиция задержала в таллиннском районе Ласнамяэ женщину, которая угрожала из автомобиля прохожим игрушечным оружием, по словам женщины, она просто шутила, пишет Postimees.
На этой неделе полицию вызвали в Ласнамяэ, по району ездил легковой автомобиль, пассажирка которого размахивала из окна автоматом.
Полиция отреагировала на вызов усиленным составом, и очень скоро настигла автомобиль. Полиция начала производство по факту произошедшего.
«Непонятным остается, что происходит в голове человека, который считает подобное занятие смешным. Особенно учитывая недавние события в Лихула», - сказал представитель Ида-Харьюского полицейского участка.
Полиция напоминает, что направляясь на празднование Иванова дня разумно оставлять дома острые и другие напоминающие оружие предметы.