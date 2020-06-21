Полиция признала нападение с ножом в Рединге терактом

Вечером 20 июня в Рединге 25-летний мужчина без видимой причины набросился с ножом на людей, гулявших в парке. Три человека погибли, еще трое были тяжело ранены. Подозреваемый взят под стражу.

По словам очевидцев, мужчина появился в людном парке около 20.00 по местному времени. Выкрикивая неразборчивые слова, он набросился с ножом на небольшую группу отдыхающих и начал без разбора наносить им ранения в горло и грудь. После этого он совершил нападение на другую группу людей.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что инцидент в Рединге вызвал у нее "глубочайшее беспокойство".