Полиция признала нападение с ножом в Рединге терактом

Нападение с ножом, совершенное накануне в британском Рединге, квалифицировано как террористический акт. Об этом сообщила полиция долины Темзы в воскресенье, 21 июня. Теперь расследованием дела займется юго-восточное отделение Национального антитеррористического управления, передает Deutsche Welle.
Вечером 20 июня в Рединге 25-летний мужчина без видимой причины набросился с ножом на людей, гулявших в парке. Три человека погибли, еще трое были тяжело ранены. Подозреваемый взят под стражу.
По словам очевидцев, мужчина появился в людном парке около 20.00 по местному времени. Выкрикивая неразборчивые слова, он набросился с ножом на небольшую группу отдыхающих и начал без разбора наносить им ранения в горло и грудь. После этого он совершил нападение на другую группу людей.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила, что инцидент в Рединге вызвал у нее "глубочайшее беспокойство".
Город Рединг находится в 70 км к западу от Лондона, в нем проживают около 160 тысяч человек. За два часа до нападения вблизи парка, где оно произошло, прошла мирная демонстрация движения BlackLivesMatter.