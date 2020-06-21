Хельме: украинских работников в Эстонии больше нет и не будет!

«Почему предприниматели любят временных работников или, скажем так, украинцев? Им это нравится по нескольким причинам: во-первых, естественно, они просто дешевле, потому что им не нужно платить за медицинскую страховку и всякие другие вещи. Во-вторых, их легче мурыжить на рынке труда», - заявил министр финансов в оплаченной EKRE воскресной рекламной программе Tre Raadio.

По словам Хельме, в случае эстонского работника сокращение или прекращение трудовых отношений со дня обходятся дорого, тогда как украинцам можно в любой день указать на дверь.

Он признает, что границы скоро откроются, и временная рабочая сила в какой-то момент снова будет двигаться - хотя не так быстро, как хотелось бы производителям клубники - но благодаря изменениям в законе украинскую рабочую силу станет проще контролировать, а сама она станет обходиться значительно дороже.

В среду Рийгикогу принял инициированный правительством Закон об иностранцах, Закон о подоходном налоге и Закон о внесении изменений в Закон о налогообложении, которые предотвращают злоупотребление правилами работы в Эстонии и гарантируют, что компании не смогут уклонянься от уплаты налогов и будут платить иностранцам среднюю зарплату. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что фактическая деятельность иностранца, работающего в Эстонии, должна соответствовать правовым основаниям и цели его работы в Эстонии. В дополнение к гражданам третьих стран, работающим в течение короткого времени в Эстонии, и их работодателям, обязанность доказать законность работы в Эстонии будет также распространяться на компанию, использующую временную работу, то есть на компанию-пользователя.

Если какое-то время была надежда, что Европейский союз откроет внешнюю границу 1 июля, а то и 15 июня, то сейчас, по словам Хельме, границы могут быть открыты, но Украина продлила у себя карантин и не будет выпускать людей.

Вдобавок к сельскохозяйственному сектору более гибкого использования труда мигрантов хочет промышленный сектор, которй включает в себя судоходные компании BLRT Grupp и Baltic Workboats.

По данным Сельскохозяйственной палаты, правительство в последние четыре месяца проявляло высокомерие в отношении эстонских фермеров. По словам фермеров, они просто хотели, чтобы в страну пустили рабочую силу для сбора урожая и доения коров. «Правительство нас подвело. Урожай все-таки погибнет», - говорится в разосланном палатой пресс-сообщении.