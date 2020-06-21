Названы четыре катастрофы, которые в ближайшие 10 лет могут разрушить мировую экономику

Банк Германии составил список из катаклизм, которые в ближайшие десять лет могут поразить нашу планету. Отмечается, что в следующем десятилетии существует 33% вероятности "глобальной" катастрофы, которая может фактически разрушить мировую экономику, пишет Rus.TVNET.

По оценкам Deutsche Bank, в следующем десятилетии может произойти, по крайней мере, одна из ниже перечисленных катастроф:

Пандемия, на фоне которой Covid-19 будет выглядеть мелочью (вероятность - 2%)

Deutsche Bank отмечает, что Covid-19 оказал очень значительное влияние на мировую экономику. Однако, если взглянуть на историю, нынешняя пандемия далеко не так катастрофична, как, например, испанский грипп 1918 года, чума 14 века или вспышка оспы в Японии в 735 году.

В исследовании говорится, что еще "до начала ситуации с Covid-19 в 2017 году было подсчитано, что существует 2% вероятность того, что каждый год мир может сталкиваться с пандемией гриппа, которая будет уносить жизни более двух миллионов человек. Учитывая, что Covid-19 вызвал серьезный экономический спад и ограничения во многих странах, более серьезная пандемия может иметь катастрофические последствия".

Сильное извержение вулкана, которое может вызвать глобальные проблемы (вероятность 0,15%)

Наибольшая вулканическая активность обозначается индикатором VEI-7. Если извержение вулкана попадает в эту категорию, необходимо принимать во внимание разрушительное долгосрочное воздействие на близлежащую территорию, а также краткосрочные воздействия на глобальный климат. Немецкий банк отмечает, что вулканы могут стать одним из самых больших рисков в вопросах глобальной стабильности.

"Нужно учитывать, что во время извержения в 2010 году относительно удаленного вулкана Эйяфьядлайёкюдль в Исландии, были парализованы почти все европейские воздушные перевозки, что имело некоторые экономические последствия", - отмечается в отчете немецкого банка.

Большой солнечный шторм - мир с нарушенной коммуникацией (вероятность - 1,06%)

Согласно версии Deutsche Bank, следующий фактор риска находится на расстоянии миллионов километров от нас - это Солнце.

"Сильный солнечный шторм может нанести длительный ущерб здесь, на Земле. В прошлом это было не так важно, но в настоящее время солнечная буря может серьезно навредить глобальным системам связи, которые работают в электронном виде", - говорится в отчете. Банк отмечает, что подобные перебои приведут к закрытию инфраструктуры, жизненно важной для экономики. В результате многие из услуг и других вещей, которые мы используем ежедневно, включая Интернет, могут стать временно недоступными.

Глобальная война или ядерная авария (вероятность 0,625%)

Немецкий банк отмечает, что сегодня ситуация в мире гораздо спокойнее, чем сто лет назад, потому что страны с меньшей вероятностью будут готовы участвовать в глобальной войне, однако забывать об этом факторе риска не стоит в любом случае.

В своем отчете банк указывает, что очень трудно рассчитать вероятность начала войны, потому что она включает в себя различные сложные математические формулы.