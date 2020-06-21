Путин не исключает своего выдвижения на выборах в 2024 году

Говоря о планируемом изменении статьи 81 Конституции РФ, позволяющем ему вновь участвовать в выборах, Путин заявил, что "если этого не будет, года через два - а я знаю это по собственному опыту - вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников". "Работать надо, а не преемников искать", - считает президент.

Обнуление президентских сроков входит в число поправок в Конституцию, которые Госдума одобрила 11 марта. Конституционный суд России также одобрил нововведения.

Путин заявил, что они будут считаться принятыми после всероссийского голосования. Оно должно было состояться 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля.

Действующая Конституция России не позволяет Путину оставаться на посту главы государства после 2024 года. Если поправки будут одобрены на голосовании, он сможет быть переизбран еще два раза.