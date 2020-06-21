Два молодых человека идут пешком из Тарту в Таллинн во имя благой цели

Двое молодых людей из Тарту, Сандер Каменик (23) и Ранно Тамм (23), решили во имя благой цели идти пешком из Тарту в Таллинн, пишет Tartu Postimees.
Молодые люди в режиме онлайн транслируют свой путь в YouTube, где на протяжении всего похода им можно задавать вопросы. Поход начался сегодня утром в пять часов в центре Тарту. Около трех часов они прошли 43 километра по шоссе Таллинн-Тарту и находились в Пиккнурме. В Таллинн они надеются попасть самое позднее во вторник утром.
Молодые люди просят своих зрителей пожертвовать деньги в фонд Lapsepuue, помогающий детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.