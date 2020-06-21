Два молодых человека идут пешком из Тарту в Таллинн во имя благой цели

Молодые люди в режиме онлайн транслируют свой путь в YouTube, где на протяжении всего похода им можно задавать вопросы. Поход начался сегодня утром в пять часов в центре Тарту. Около трех часов они прошли 43 километра по шоссе Таллинн-Тарту и находились в Пиккнурме. В Таллинн они надеются попасть самое позднее во вторник утром.