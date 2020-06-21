Инцидент на пляже в Риге: отдыхающий помог спасти тонувших гражданок Алжира

Сегодня на Кипсальском пляже в Риге отдыхающий не дал утонуть двум гражданкам Алжира, которые отправились купаться в одежде и паранджах, сообщили агентству LЕТА в полиции самоуправления Риги.
На место происшествия сразу поспешили спасатели, к ним присоединился отдыхающий, который помог доставить женщин на берег. Тонувшие были в сознании и откашливали воду.
На место происшествия прибыла Служба неотложной медицинской помощи, и алжирок решено было госпитализировать.
Полиция выражает благодарность 56-летнему мужчине, который помог спасти тонувших.