Вс, 21.06.2020
"Я бы не сказал, что это такая маленькая зарплата, от которой все эстонцы убегают". Юри Ратас

Инцидент на пляже в Риге: отдыхающий помог спасти тонувших гражданок Алжира

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня на Кипсальском пляже в Риге отдыхающий не дал утонуть двум гражданкам Алжира, которые отправились купаться в одежде и паранджах, сообщили агентству LЕТА в полиции самоуправления Риги.

На место происшествия сразу поспешили спасатели, к ним присоединился отдыхающий, который помог доставить женщин на берег. Тонувшие были в сознании и откашливали воду.

На место происшествия прибыла Служба неотложной медицинской помощи, и алжирок решено было госпитализировать.

Полиция выражает благодарность 56-летнему мужчине, который помог спасти тонувших.

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