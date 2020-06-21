Бешеные гонки: спровоцировавший ДТП на Лаагна-теэ BMW попал на видео за секунды до аварии

На видеозаписи можно увидеть, как белый внедорожник BMW и желтый легковой автомобиль едут по Лаагна-теэ по направлению к будущему месту трагической аварии. Желтый автомобиль был впереди, сразу за ним следовал BMW. По сравнению с машинами, ехавшими на обычной скорости, их скорость значительно выше.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, у полиции сейчас нет информации о гонявшем с BMW желтом автомобиле. «Полиция получила разные сообщения, обстоятельства выяснятся в ходе производства», - сказала она.

В субботу около семи часов вечера на Лаагна-теэ, около Lasnamäe Centrum, произошла тяжелая авария. Стоявшая на остановке женщина погибла на месте, шестеро пострадали. По первоначальной информации, виновником аварии стал легковой автомобиль BMW, который на скорости выше разрешенной врезался в Ford. Сегодня в больнице скончался и водитель последнего.