Бешеные гонки: спровоцировавший ДТП на Лаагна-теэ BMW попал на видео за секунды до аварии

Белый внедорожник BMW, спровоцировавший аварию на Лаагна-теэ в Таллинне, которая привела к смерти двоих человек, попал на камеру таллинца всего за несколько секунд до трагического столкновения, пишет Postimees.
На видеозаписи можно увидеть, как белый внедорожник BMW и желтый легковой автомобиль едут по Лаагна-теэ по направлению к будущему месту трагической аварии. Желтый автомобиль был впереди, сразу за ним следовал BMW. По сравнению с машинами, ехавшими на обычной скорости, их скорость значительно выше.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла, у полиции сейчас нет информации о гонявшем с BMW желтом автомобиле. «Полиция получила разные сообщения, обстоятельства выяснятся в ходе производства», - сказала она.
В субботу около семи часов вечера на Лаагна-теэ, около Lasnamäe Centrum, произошла тяжелая авария. Стоявшая на остановке женщина погибла на месте, шестеро пострадали. По первоначальной информации, виновником аварии стал легковой автомобиль BMW, который на скорости выше разрешенной врезался в Ford. Сегодня в больнице скончался и водитель последнего.
Центр тревоги получил сообщение о тяжелой аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в ходе которой столкнулись четыре легковых автомобиля, в субботу в 18:38. У здания по Мустакиви, 13 в Таллинне 20-летний мужчина на BMW сзади врезался в Volvo XC60, которым управлял 54-летний мужчина. В результате столкновения Volvo выехал налево на зеленую полосу, а BMW вылетел направо, столкнувшись с двигавшимся в первом ряду Ford Fiesta, которым управлял 39-летний мужчина. Затем BMW пролетел через павильон на автобусной остановке, стоявшая там 61-летняя женщина погибла на месте. Ford отлетел на двигавшийся перед ним Toyota Avensis, который вел 28-летний мужчина. В Северо-Эстонскую региональную больницу доставили водителя BMW, водителя Volvo и находившуюся в автомобиле в качестве пассажира 57-летнюю женщину, а также водителя Ford, его 34-летнюю пассажирку и находившуюся на остановке 32-летнюю женщину.