В Португалии произошла новая вспышка коронавируса из-за незаконной вечеринки

Прокуроры в южном регионе Фару заявили, что они проводят расследование по поводу вечеринки 7 июня «по сбору десятков людей» в городе Лагос, которая прошла несмотря на запрет на проведение собраний более 20 человек.

Многолюдное празднование дня рождения "может быть причиной вспышки инфекции коронавируса COVID-19", сказали в прокуратуре. Местные СМИ ссылаются на то, что представители здравоохранения заявляют, что вечеринка могла вызвать около 100 новых случаев коронавируса.

«Те, кто думают, что могут вернуться к нормальной жизни, серьезно ошибаются», - сказала в пятницу министр здравоохранения Марта Темидо.

Большинство новых случаев инфекции было зарегистрировано в Лиссабоне и прилегающих к столице районах.

Согласно подсчетам AFP, в четверг в Португалии был самый высокий ежедневный уровень инфекций в Европейском союзе после Швеции.

«Нам трудно сломать цепи передачи», - сказал Темидо.