В Португалии произошла новая вспышка коронавируса из-за незаконной вечеринки

Португальская прокуратура заявила 21 июня, что начала расследование дня рождения, на котором присутствовало большое количество людей, что могло привести ко многим новым случаям коронавируса, передает MedikForum.
Прокуроры в южном регионе Фару заявили, что они проводят расследование по поводу вечеринки 7 июня «по сбору десятков людей» в городе Лагос, которая прошла несмотря на запрет на проведение собраний более 20 человек.
Многолюдное празднование дня рождения "может быть причиной вспышки инфекции коронавируса COVID-19", сказали в прокуратуре. Местные СМИ ссылаются на то, что представители здравоохранения заявляют, что вечеринка могла вызвать около 100 новых случаев коронавируса.
«Те, кто думают, что могут вернуться к нормальной жизни, серьезно ошибаются», - сказала в пятницу министр здравоохранения Марта Темидо.
Большинство новых случаев инфекции было зарегистрировано в Лиссабоне и прилегающих к столице районах.
Согласно подсчетам AFP, в четверг в Португалии был самый высокий ежедневный уровень инфекций в Европейском союзе после Швеции.
«Нам трудно сломать цепи передачи», - сказал Темидо.
Напомним, что в Португалии было зарегистрировано 1500 смертей от коронавируса COVID-19 и 38 841 инфицированных из примерно 10 миллионов жителей. В стране произошел протест против карантинных мер и тестов на коронавирус, наложенных на граждан, путешествующих в другие страны в безвизовой шенгенской зоне ЕС.