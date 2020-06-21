График ⟩ Центристская партия надеется на пароход с деньгами

Поскольку получить представление о финансовых делах этого года в настоящее время можно благодаря данным, предоставленным Комиссией по надзору за финансированием партий (ERJK) за первые три месяца, можно предположить, что государственной поддержки только за один месяц будет достаточно, чтобы вернуть 110 100 евро в государственную казну. Благодаря хорошим результатам на выборах партия получает около 113 975 евро в месяц в виде государственной поддержки.

Однако это не так просто, поскольку сказываются текущие расходы партии и погашение долгов. Например, Центристская партия начала финансовый год с минусом в 550 000 евро и представила Комиссии по надзору за финансированием партий (ERJK) финансовый план, как выйти из денежных затруднений. План амбициозный, поскольку минус в полмиллиона хотят превратить в плюс к концу года.

Помимо обязательств вернуть пожертвования в 50 000 и 110 100 евро над партией нависает судебная тяжба о возврате более миллиона евро. Здесь ясность появится осенью. По мнению оппонентов, требование о выплате миллиона сделало бы партию банкротом.

Известно, что партия также запросила график платежей для выплаты 110 100 евро в государственную казну, чтобы отложить возврат денег. «Центристская партия выплатит необходимую сумму как можно скорее, в то же время мы изучаем возможности составления графика платежей», - сказал руководитель отдела по связям с общественностью Центристской партии Андрес Калвик. Требование о возврате 110 100 евро касается денег, происхождение которых осталось неясным для Госсуда.

Сравнивая финансовый план партии и фактические данные о доходах и расходах за первые три месяца года, можно выделить две цифры, которые значительно отличаются от плана: ожидаемые пожертвования партии и расходы на управление.

Согласно финансовому плану, партия прогнозирует получение пожертвований в размере 100 000 евро в первом квартале. Если бы Центристская партия не вернула пожертвование в 50 000 евро Яне-Хелен Юхасте, которое привлекло внимание общественности и вызвало много вопросов, партия пошла бы по запланированному курсу, то есть собрала бы пожертвования в размере 108 705 евро. Возврат 50 000 евро вносит в конечный результат минус в 41 295 евро.

Однако Центристская партия сократила свои расходы на управление вдвое. Если в финансовом плане расходы на управление прогнозировались в 140 000 евро, фактическая цифра значительно ниже: 68 432 евро.

Исходя из Закона о политических партиях, расходы на управление - это, например, аренда и коммунальные расходы, расходы на транспорт и топливо. По словам специалиста по связям с общественностью Андреса Кальвика, партия сэкономила за счет различных мероприятий и встреч с избирателями, которые были отменены из-за чрезвычайной ситуации, вызванной коронакризисом. Однако значительно выше были затраты на политическую деятельность, которые включают, например, расходы на рекламу.