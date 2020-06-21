Вс, 21.06.2020
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Антикарантинные протесты в Гааге переросли в беспорядки, полиция применила водометы

Антикарантинные протесты в Гааге переросли в беспорядки.

ФОТО: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/AFP

Во время протестов в Гааге против ограничительных мер, направленных на снижение заражаемости коронавирусом, произошли беспорядки. Полиция в воскресенье, 21 июня, применила водометы. Кроме того, хулиганы были оттеснены с помощью полицейских лошадей, передает Deutsche Welle.

 

По данным полиции, несколько сотен протестовавших сознательно искали конфронтации с сотрудниками правоохранительных органов. "Это не имеет ничего общего с обычной демонстрацией", - заявил представитель полиции. По его словам, задержаны 5 человек, бросавших в полицейских камни.

Мэр Гааги Йохан Ремкес из соображений безопасности запретил проведение антикарантинной акции группе Virus Waanzin ("Вирусное безумие"). Несмотря на это, несколько сотен демонстрантов, среди которых было некоторое число агрессивно настроенных футбольных фанатов, собрались перед главным вокзалом города. После этого мэр разрешил провести короткую акцию. Когда атмосфера стала накаляться и протестующие собрались идти в направлении центра города, полиция решила вмешаться в ход протестов.

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