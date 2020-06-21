Ида-Вирумаа надеется побить прошлогодний рекорд по числу туристов

В Ида-Вирумаа стартовала кампания, призывающая восполнить потери туристической отрасли. В прошлом году с июня по август уезд посетили свыше 90 000 человек, из которых две трети - эстонские туристы. Этим летом в регионе надеются превысить цифру в 100 000, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Несмотря на кризис, связанный с коронавирусом, отсутствие зарубежных туристов и отмену крупных культурных мероприятий, есть надежда все же побить летний рекорд 2019 года и привлечь в регион свыше 100 000 туристов.
По словам координатора Ида-Вирумаа по туризму Кадри Ялонен, надежда на рост внутреннего туризма основана на том факте, что работы над новыми туристическими магнитами были завершены или заканчиваются, например, уже открыл двери обновленный Нарвский замок.