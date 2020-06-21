Ида-Вирумаа надеется побить прошлогодний рекорд по числу туристов

В Ида-Вирумаа стартовала кампания, призывающая восполнить потери туристической отрасли. В прошлом году с июня по август уезд посетили свыше 90 000 человек, из которых две трети - эстонские туристы. Этим летом в регионе надеются превысить цифру в 100 000, пишет Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".