В Германии локальные вспышки коронавируса привели к скачку индекса заражаемости

RKI вновь подчеркнул, что резкий рост индекса заражаемости связан с несколькими крупными локальными вспышками инфекции в Северном Рейне - Вестфалии, Гессене и Берлине, а общее число новых случаев в целом по Германии по-прежнему находится на достаточно низком уровне.

"В ближайшие дни необходимо наблюдать за дальнейшим развитием ситуации, особенно что касается того, будут ли расти показатели вне описанных вспышек", - говорится в отчете института. Благоприятным считается значение R ниже единицы.