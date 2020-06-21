В Германии локальные вспышки коронавируса привели к скачку индекса заражаемости

В Германии продолжает расти индекс репродукции коронавируса. По оценке Института имени Роберта Коха, на данный момент коэффициент заражаемости R составляет 2,88. Это означает, что 10 носителей вируса сейчас заражают почти 29 здоровых людей. Днем ранее значение коэффициента R составляло 1,79, в пятницу - 1,06, передает Deutsche Welle.
RKI вновь подчеркнул, что резкий рост индекса заражаемости связан с несколькими крупными локальными вспышками инфекции в Северном Рейне - Вестфалии, Гессене и Берлине, а общее число новых случаев в целом по Германии по-прежнему находится на достаточно низком уровне.
"В ближайшие дни необходимо наблюдать за дальнейшим развитием ситуации, особенно что касается того, будут ли расти показатели вне описанных вспышек", - говорится в отчете института. Благоприятным считается значение R ниже единицы.