Больничная касса засомневалась в счетах Пыльваской больницы

«Больничная касса проверит счета за лечение в дополнение к запланированной работе по сообщениям людей и прозвучавшим в СМИ подозрениям», - объяснила руководитель по связям с общественностью Больничной кассы Эвелин Тринк. Объяснения руководителя больницы, по ее словам, на решение не повлияли.

11 июня Postimees опубликовал письма руководителя Пыльваской больницы Маргот Бергманн своим подчиненным, в которых звучал призыв выставлять Больничной касса солидные счета за лечение: «Необходимо взять в оборот внутренних пациентов. Поэтому прошу, три раза подумайте прежде, чем отправляете пациента домой. Большинство пациентов могут быть отправлены на восстановительное лечение. И прогулки по коридорам мы можем вписать в счет, как тренировку по аэробике – это наши деньги. /…/ Я попрошу аналитиков разослать вам еще одно уточняющее письмо с деталями, как принести деньги в дом».

Кроме того, Больничная касса ждет информации от пациентов Пыльваской больницы, которые подозревают, что их могли использовать для махинаций со счетами на лечение: «Все могут просмотреть свои счета на сайте digilugu.ee, это просто». Тринк призывает просмотреть свои счета и пожилых людей. Информацию о медицинских услугах и их сути ждут и от пациентов других медицинских учреждений.

Пыльваская больница не признает желания руководителя планомерно обманывать Больничную кассу. «По словам руководителя по лечебной части Марион Плоовитс, у больницы очень опытный и ответственный, отвечающий за счета для Больничной кассы бухгалтер. Искусственное раздувание счетов исключено», - говорится в ответе, присланном специалистом по связям с общественностью Пыльваской больницы. Член совета больницы, гинеколог Лийви Маран добавила: «В кризисное время была найдена возможность, чтобы уже протестированные и незаразные больницы могли начать восстановительное лечение, начав с простого хождения в присутствии физиотерапевта».

По оценке Больничной кассы, просмотр счетов на лечение – это объемная работа, поэтому результаты проверки появятся только осенью: «Счета за лечение и сопряженные с ними услуги проанализируют наши доверенные врачи, рабочий ресурс у нас ограничен, кроме того, сейчас мы изучаем счета нескольких больниц».

Кроме того, Больничная касса задействована в крупном исследовании, связанном со вспышкой коронавируса. Член правления Больничной кассы Майви Парв сказала, что поскольку коронавирус принес много изменений и дополнительные расходы как больниц и семейных врачей, так и для зубных врачей, Больничная касса занимается анализом и проверкой, чтобы выяснить целевое использование денег на лечение и соблюдение инструкций.