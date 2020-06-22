Черные выходные на дорогах Эстонии унесли жизни четырех человек

В субботу около 18.30 вечера на Лаагна-теэ, около автобусной остановки «Таэвакиви», произошла тяжелая авария. По предварительным данным, виновником инцидента стал легковой автомобиль BMW, который спровоцировал ДТП с участием четырех автомобилей, а затем вылетел с дорогу на остановочный павильон. Стоявшая на остановке женщина погибла на месте. В машинах всего находилось восемь человек, пятеро из которых пострадали. В воскресенье днем стало известно, что в больнице скончался водитель Ford.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Рааво Ярва, подробности произошедшего выясняются, однако собранные доказательства указывают на то, что до аварии BMW двигался на высокой скорости.

Следующая авария произошла часом позднее на перекрестке улиц Пойенги и Рандвере-теэ в столичном районе Пирита. Мотоцикл врезался в автомобиль Opel Astra, который выезжал со второстепенной дороги на главную. Водитель мотоцикла - 30-летний мужчина - после столкновения оказался на крыше автомобиля и погиб на месте от полученных травм.

В ДТП в Пирита погиб мотоциклист. ФОТО: Mihkel Maripuu

Руководитель Ида-Харьюской патрульной службы Вячеслав Шаталов сказал, что, по первоначальным данным, 74-летний мужчина на Opel Astra начал выезжать с Второстепенной дороги на главную, убедившись, что по главной дороге ни один автомобиль к нему не приближается. В то же время по Рандвере-теэ из Виймси в направлении Пирита ехал мотоциклист, скорость которого была, предположительно, выше разрешенной.

Следующее трагическое ДТП произошло в ночь на воскресенье. Около четырех часов утра в Центр тревоги сообщили о выехавшем с дороги в волости Саку мужчине на автомобиле Mercedes-Benz. Автомобиль вылетел с дороги на девятом километре дороги Таллинн – Саку – Лаагри возле виадука Саку. По предварительным данным, ДТП произошло, когда ехавший со стороны Таллинна в сторону Саку автомобиль до того, как проехать под виадуком, выехал на встречную полосу и потом врезался в мост. В автомобиле находился только 43-летний гражданин Украины, который скончался от полученных травм на месте происшествия.

Авария у Сакуского виадука. ФОТО: Lugeja foto

В субботу, 20 июня, в 23.27 в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа в деревне Патика произошло ДТП: 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав в пологом повороте потерял управление над автомобилем Nissan Patrol и вылетел в поле.

Находившихся в автомобиле пассажиров — 33-летнего мужчину, 27-летнюю женщину, 28-летнего мужчину, 18-летнего молодого человека — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, водителя и 17-летнего пассажира доставили в Ракверескую больницу.

Пьяный водитель выехалс дороги в Ляэне-Вирумаа. ФОТО: Kaspar Pokk/Kanal2

По словам Рааво Ярва, в случае нескольких трагических ДТП важную роль сыграли высокая скорость движения и вождение в нетрезвом виде.