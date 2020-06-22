Греко-римская борьба может исчезнуть из программы Олимпиады-2024

"В последнее время этот вид борьбы был несколько забыт, несмотря на то, что UWW вносит изменения в некоторые правила, чтобы улучшить содержание. Пляжная борьба была включена в программу юношеских Олимпийских игр, мы на протяжении нескольких лет выступаем в этом виде и у нас есть свои чемпионы. Судя по обсуждениям на исполкоме UWW, скорее всего, греко-римская борьба не будет включена в программу Олимпийских игр - 2024", - рассказал Алиев.

Греко-римская борьба вошла в программу современных Олимпийских игр на первой Олимпиаде, которая состоялась в Афинах в 1896 году, пишет Newsru. Единственный раз она не была представлена в программе на Олимпиаде, прошедшей в 1900 году в Париже.

Париж примет Олимпийские игры в 2024 году, соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

К слову, Международной федерацией борьбы величайшим борцом греко-римского стиля XX века был признан российский спортсмен Александр Карелин, являющийся трехкратным олимпийским чемпионом и девятикратным чемпионом мира.