Департамент статистики: цены производителей промпродукции снизились на 3,9%

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвели Шокман отметила, по сравнению с апрелем на индекс цен производителей значительное влияние оказало повышение цен на производство топливных масел и снабжение электроэнергией, которое было компенсировано снижением цен на производство пластмассовых изделий, изделий из древесины и электронного оборудования. «Если в апреле большое влияние на индекс оказало снижение цен на производство молочных продуктов, то в мае влияние оказал рост цен в этом же секторе», – уточнила Шокман.

В сравнении с маем прошлого года более всего на индекс повлияло снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в производстве электронного оборудования, топливных масел и изделий из древесины, а также повышение цен в горнодобывающей промышленности, в производстве текстиля и изделий из металла.

Изменение индекса цен производителей промышленной продукции по видам деятельности, май 2020

Вид деятельности согласно EMTAK 2008 Aпрель 2020 – май 2020, % Maй 2019 – Май 2020, % ВСЕГО 0,1 -3,9 Обрабатывающая промышленность -0,1 -2,7 Горнодобывающая промышленность 1,8 4,6 Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование 2,5 -24,4 Водоснабжение; канализационная система 0,0 -9,0

Индекс цен на экспортную продукцию повысился по сравнению с апрелем на 0,4%. Более всего повысились цены на электроэнергию, химическую продукцию и напитки, при этом снизились цены на дополнительное оборудование моторно-транспортных средств и запчасти, текстильную продукцию и одежду. По сравнению с маем 2019 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 8,2%.