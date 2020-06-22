Пн, 22.06.2020
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  • Департамент статистики: цены производителей промпродукции снизились на 3,9%

Департамент статистики: цены производителей промпродукции снизились на 3,9%

Горная промышленность.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2020 года изменился по сравнению с апрелем на 0,1% и по сравнению с маем прошлого года на -3,9%, сообщила пресс-служба Департамента статистики.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвели Шокман отметила, по сравнению с апрелем на индекс цен производителей значительное влияние оказало повышение цен на производство топливных масел и снабжение электроэнергией, которое было компенсировано снижением цен на производство пластмассовых изделий, изделий из древесины и электронного оборудования. «Если в апреле большое влияние на индекс оказало снижение цен на производство молочных продуктов, то в мае влияние оказал рост цен в этом же секторе», – уточнила Шокман.

В сравнении с маем прошлого года более всего на индекс повлияло снижение цен в снабжении электро- и теплоэнергией, в производстве электронного оборудования, топливных масел и изделий из древесины, а также повышение цен в горнодобывающей промышленности, в производстве текстиля и изделий из металла. 

Изменение индекса цен производителей промышленной продукции по видам деятельности, май 2020

Вид деятельности согласно EMTAK 2008

Aпрель 2020 –

май 2020, %

Maй 2019 –

Май 2020, %

ВСЕГО

0,1

-3,9

Обрабатывающая промышленность

-0,1

-2,7

Горнодобывающая промышленность

1,8

4,6

Электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование

2,5

-24,4

Водоснабжение; канализационная система

0,0

 

-9,0

Индекс цен на экспортную продукцию повысился по сравнению с апрелем на 0,4%. Более всего повысились цены на электроэнергию, химическую продукцию и напитки, при этом снизились цены на дополнительное оборудование моторно-транспортных средств и запчасти, текстильную продукцию и одежду. По сравнению с маем 2019 года индекс цен на экспортную продукцию снизился на 8,2%.

Индекс цен на импортную продукцию снизился по сравнению с апрелем на 1,1%. Более всего снизились цены на химическую продукцию, нефтепродукты, изделия из кожи и обувь, однако при этом выросли цены на электроэнергию, электронику и древесное сырье. По сравнению с маем 2019 года индекс цен на импортную продукцию снизился на 9,2%.

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