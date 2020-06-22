Старейшина Ласнамяэ: на Лаагна-теэ нужны камеры контроля скорости

«Это трагическое происшествие унесло жизни двух людей, еще пять человек находятся в больнице. От имени управы Ласнамяэ я хочу принести соболезнования близким погибших и пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим. Эта трагедия должна заставить нас задуматься о том, как сделать улицу Лаагна, главную магистраль восточного Таллинна, безопаснее. И хотя обстоятельства случившегося еще выясняются, совершенно очевидно, что одной из главных причин аварии стало превышение скорости. Так как скоростной режим на Лаагна теэ нарушается постоянно, я вижу только один эффективный способ решить эту проблему - установить на этой магистрали камеры контроля скорости», - прокомментировал старейшина района Владимир Свет.