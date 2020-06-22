Масштабная ценовая война обещает европейцам лето льготных путешествий?

«Сейчас замечательное время, чтобы потреблять – получите очень хорошие скидки. Авиакомпании хотят нынешним летом заполнить свои самолеты», - сказал аналитик Citigroup Марк Мандука агентству Bloomberg. И не только он: по оценке фирмы данных Skytra, билеты на самолеты в июне на 14 процентов дешевле, чем год назад. Если посмотреть вперед, видно, что десятипроцентная скидка продержится до августа.

Осторожные путешественники

Но крупнейший в Эстонии продавец авиабилетов – фирма Estravel – этого не подтверждает. «Наша статистика показывает, что традиционные авиакомпании, или IATA (Международное объединение авиатранспорта – ред.) цен во второй половине года не снизили. В какой-то степени даже наоборот, поскольку в этом году нет кампаний, которые прежде были обычными. Однако цены до 20 процентов снизили дешевые авиакомпании, особенно на июльские и августовские полеты», - сказала представитель Estravel Айри Илиссон.

Она отметила, что эстонцы пока осторожны с поездками: «О возможностях путешествий спрашивают много, но бронируют осторожно и, скорее, предпочитают летний или следующий весенний сезоны».

И хотя на прошлой неделе Европейский союз отменит карантинное требование на внутренних поездках, в действительности карантин не завершен, напомнила Илиссон. По ее словам, многие направления, например, Турция, Украина или Таиланд, еще находятся под карантином. Это означает, что въезд в эти страны ограничен, а по возвращению назад придется взять на себя карантинное обязательство: «Надеемся, что поездки в третьи страны нормализуются в июле».

Bloomberg пишет, что причина низких цен проста: авиакомпании начали перезапускать свой бизнес, и любой ценой хотят наполнить салоны самолетов. А это влечет за собой уступки в ценах. Руководитель крупнейшей в Европе дешевой авиакомпании Ryanair Майкл О´Лири сказал, что ждет полномасштабной ценовой войны между авиакомпаниями, поскольку после нескольких месяцев, в течение которых самолеты практически провели на парковке, многие предприятия теперь попытаются увеличить свою рыночную долю: начнут чуть не с нуля.

А конкуренция очень жесткая: руководитель Ryanair отметил, что немецкая Lufthansa и французская Air France-KLM получат от государств миллиарды помощи, субсидиями они смогут удерживать в рабочем состоянии большее количество направлений, чем это будет экономически разумно для других перевозчиков.

По данным банковского концерна UBS, Ryanair занимает хорошую позицию для ценовой войны: несмотря на то, что предприятие предлагает льготные билеты, по сравнению с июлем прошлого года цены подскочили на 20 процентов. Другими словами: есть еще порох в пороховницах.

Заманчивые пакеты авиакомпаний

Как долго продержатся льготные предложения, пока никто предсказать не может, все участники рынка ждут восстановления спроса. Устали ли европейцы от долгого сидения дома и рванут путешествовать, или все же проявят осторожность, никто не берется спрогнозировать. Хотя Ntv.de пишет, в Германии уже можно наблюдать большую волну бронирования отпускных путешествий.