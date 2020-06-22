Что ответит на критику Rail Baltica тройка правящих партий?

«По сути, ни одна железная дорога в мире (за редким исключением) не окупается», - признал министр. По его словам, Rail Baltica все еще представляет для Эстонии хорошую возможность быстрого, безопасного и экологически чистого средства сообщения с другими странами Балтии и остальной Европы.

Новая железная дорога позволит добираться из Пярну до Таллинна в течение 40 минут (сейчас на автомобиле дорога занимает около 1,5 часов, на автобусе – почти 2 часа). Из Таллинна до Риги можно будет добраться примерно за час и 45 минут. Экологичность новой железной дороги обусловлена высокой грузоподъемностью (один поезд может перевозить груз, рассчитанный на 50 грузовых автомобилей). Более того Rail Baltica является электрифицированной железной дорогой, что делает ее еще более экологически чистым видом транспорта. Источник: Таави Аас

Сколько нам придется платить за Rail Baltica?

О том, сколько предстоит доплачивать за Rail Baltica по словам министра Ааса, еще рано судить. «Логично, что сначала придется доплачивать, чтобы в будущем платить уже меньше, когда станет более привычным ездить на поезде», - заметил он.

Согласно финансовому анализу, составленному E&Y в 2017 году, достаточных для содержания железной дороги средств, не будет поступать лишь в течение первых пяти лет (от 0,7 до 3,3 миллионов евро в год на страну).

Сейчас Elron получает в год от государства дотации в размере 33 миллионов евро. По оценке Ааса, содержание Rail Baltica предположительно будет требовать значительно меньших затрат по сравнению с Elron. «Если исходить из нынешних сумм, то дотация на Rail Baltica была бы на 3 процента ниже дотации на весь общественный транспорт в текущем году», - добавил он. «Железнодорожная трасса является таким же общественным сервисом, как судоходное сообщение, дороги, медицинские услуги и т.д. Общественные услуги не должны быть экономически выгодными, они должны давать людям новые возможности и помогать им, а также содействовать росту общественного благосостояния», - пояснил Аас.

Заключенный между тремя странами межгосударственный договор по строительству Rail Baltica предполагает, что строительные работы будут завершены к 2026 году при наличии финансирования и аналогичной нынешней поддержке Европейского Союза. «В случае нехватки средств или недостаточной поддержки будущее Rail Baltica и все соответствующие договоренности будут решаться в парламентах и правительствах трех балтийских стран», - пояснил Аас.