Америка стремительно выходит из кризиса. Трамп доволен, другие говорят: рано радуетесь

США уверенно опережают другие страны по числу смертей от Covid-19, а хаотичный ответ Дональда Трампа на крупнейший кризис его президентства уменьшает его шансы переизбраться на второй срок на ноябрьских президентских выборах. Белый дом спешит перевернуть печальную страницу и вернуться к избирательной кампании, основным козырем которой до пандемии и карантина была сильная экономика.

После недели ободряющей статистики Трамп собрал первый за долгое время митинг и похвастался успехами.

«Ваши доходы немного упали, но мы вернули все обратно. Фондовый рынок бьет рекорды. У нас феноменальная экономика, нас ждет прекрасный третий квартал. И если мы не наделаем глупостей 3 ноября (в день выборов), следующий год для нашей экономики будет лучшим в истории», - сказал Трамп группе сторонников, съехавшихся на выходных в Оклахому посмотреть на кумира.

Поводы для оптимизма у него есть. Обращения за пособием по безработице снижаются уже 11 недель подряд, розничные продажи взлетели в мае на невиданные 18%, разрешений на строительство жилья выписано аж на 14% больше, а промышленники впервые с февраля демонстрируют в опросах уверенность в будущем.

«У нас отличные шансы на то, что экономика восстановится так же стремительно, как она глохла, - сказал за неделю до митинга Трампа его главный экономический советник Ларри Кадлоу. - Я думаю, во втором полугодии нас ждет солидный рост ВВП процентов на 20, а безработица опустится ниже 10%».

«2021-й будет очередным годом солидного, очень солидного роста», - сказал Кадлоу.

Энтузиазм Белого дома не разделяет главный независимый оценщик экономической ситуации в стране - глава американского центробанка Джером Пауэлл.

«В последние дни некоторые индикаторы указывают на стабилизацию и даже частичное восстановление экономической активности, - сказал он сенаторам в середине июня. - В то же время выпуск товаров и услуг, равно как и занятость остаются на уровне значительно ниже докризисного, а по поводу сроков и масштабов восстановления существует серьезная неопределенность».

Конец щедрости

В той же статистике, которой хвалятся Трамп и Кадлоу, Пауэлл без труда нашел повод для тоски.

Пусть в мае рынок труда восстановился, прибавив 2,5 млн рабочих мест, а безработица сократилась до 13,3%, но ведь еще в феврале она была на рекордно низком уровне 3,5%. За время пандемии 45 млн американцев обратились за пособием.

Промышленное производство пусть и поднялось в мае, но лишь на 1,4%, и по данным центробанка, по-прежнему более чем на 15% ниже, чем в докризисном феврале.