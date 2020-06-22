Спасатели напоминают жителям Эстонии, как правильно разводить костер

Чтобы Иванов день прошел безопасно, спасатели напоминают несколько правил разведения костра:

* Разжигать костер можно только на специально подготовленной для этого поверхности, а вокруг этого места не должно быть легковоспламеняемых предметов. В костре можно сжигать только чистое, непропитанное дерево, а также бумагу и картон.

* Для хорошего настроения будет достаточно и маленького костра. Важен ведь не его размер, а та атмосфера, которую он создает.

* Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5,4 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на близстоящие дома, лес или легковоспламеняющиеся материалы.

* Костер диаметром меньше одного метра должен находиться на расстоянии не менее восьми метров от дома или мест хранения горючих материалов. Костер диаметром больше одного метра - на расстоянии не менее 15 метров от дома или мест хранения горючих материалов. От леса костер должен находиться на расстоянии 20 метров.

* Разводя костер необходимо иметь под рукой первоочередные средства для тушения огня (песок, ведро с водой или огнетушитель).

* Огонь нельзя оставлять без присмотра. Когда закончите празднование Иванова дня, обязательно потушите костер.

* Обязательно держите поблизости заряженный мобильный телефон, чтобы при необходимости можно было позвать помощь по номеру 112.

* Зарегистрируй свой костер и стань смотрителем костра. Между всеми смотрителями будут разыграны угольный гриль и огнетушители.

Чтобы подробнее узнать о том, как разжигать костер или основательнее познакомиться с правилами пожарной безопасности, звоните по инфономеру спасательной службы 1524.