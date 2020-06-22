Видео ⟩ Куриный бум, охвативший Эстонию, попал на страницы зарубежной прессы

Reuters объясняет растущую популярность птицеводства тем, что люди, которые из-за коронакризиса были вынуждены отменить планы на летний отпуск и остались дома, решили занять время содержанием домашней птицы.

А ведь когда разразился коронакризис, куроводы и производители яиц боялись, что интерес жителей Эстонии к содержанию домашней птицы и производству яиц упадет, но в действительности все произошло совсем по-другому.

Птицевод Ивар Дуболазов, прокомментировавший для Reuters эту тему, заявил, что не помнит, чтобы раньше люди так много звонили и интересовались курами, индейками и цесарками.

«Они хотят всяких разных кур. Это невероятно, какой-то бум по выращиванию кур», - сказал Дуболазов.