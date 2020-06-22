Выставочный теннисный турнир в Хорватии прервали из-за коронавируса

В эти выходные Димитров играл на выставочном турнире в Задаре, а в прошлые - в сербском Белграде. Ни на одном из соревнований между игроками - в числе которых были Джокович, Рублев, Александр Зверев и Доминик Тим - не соблюдалось социальная дистанция и другие меры предосторожности. Участники обнимались, жали друг другу руки и вместе фотографировались, однако очных матчей Димитрова с Рублевым и Джоковичем в Хорватии не было.

"Я хочу, чтобы все, кто находился со мной в контакте в последние дни, сдали анализы и приняли все необходимые меры. Мне очень жаль, что я мог нанести вред. Сейчас я дома, восстанавливаюсь. Спасибо за поддержку, и, пожалуйста, берегите себя и свое здоровье", - написал 29-летний Димитров в Instagram.

Отмечается, что проживающий в Монако Димитров стал первым за три недели жителем карликового государства, заразившимся вирусом. А также сотым за все время пандемии.

Димитров занимает 19-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету восемь титулов на турнирах под эгидой ATP.

22-летний Рублев занимает 14-ю строчку в рейтинге Ассоциации ATP. В его активе четыре победы на турнирах под эгидой организации.