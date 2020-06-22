Люди будут гибнуть

Сколько угодно можно теперь пенять полиции на то, что потенциальный убийца вовремя не был нейтрализован. Задним умом каждый крепок и каждому хотелось бы отыграть назад. Но не лишать же в профилактических целях каждого, кто хоть раз попался на превышении скорости, водительских прав и транспортного средства?

Мимо злополучной остановки я проезжаю каждый день. Она не очень удобно расположена, и не раз приходилось, например, наблюдать, как притормаживающий перед съездом к торговому центру водитель заставляет резко сбрасывать скорость того, кто сзади гонит выше семидесяти. Однажды два недогонщика на шоссе таким образом отправили нашу замедлявшуюся перед поворотом машину кувыркаться через крышу. Водитель, протаранивший нас где-то в области бензобака, удивленно рассказывал потом, что он нас не видел.

Проезжая мимо остановки у Lasnamäe Centrum, я всегда думаю о том, что там лучше не совершать никаких маневров – именно по той причине, что в случае чего улетаешь прямо в людей. Ремонт дороги не делает это место безопаснее, хотя, конечно, дело не в организации дорожного движения. Это лишь сопутствующие факторы, как и то, что полиция не сумела предотвратить трагедию.

Не полиция ведь виновата в том, что молодой мотоциклист на скорости не заметил поворачивающий автомобиль, а гражданин Украины почему-то решил не пристегиваться и протаранил мост? И кто заставлял садиться нетрезвыми за руль тех 45 человек, кого полиция успела обнаружить лишь за одни сутки?