Ее жизнь может быть в опасности: полиция разыскивает 33-летнюю женщину, которая уехала из дома на автомобиле Toyota

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 33-летней Лийзи, которая 20 июня вечером покинула свой дом в городе Синди (Пярнумаа) и пропала.
Вчера об исчезновении Лийзи сообщили ее обеспокоенные родственники. Известно, что 20 июня вечером она уехала из дома на темно-сером автомобиле Toyota Yaris с регистрационным номером 671ATN. Пообщавшись с родственниками, полицейские сразу же приступили к поискам и проверили различные места, но, к сожалению, разыскиваемой там не было.
Вчера вечером полицейские сделали позиционирование телефона Лийзи, в результате чего выяснилось, что она может находиться в районе Сурью. Полицейские отправились туда, но безрезультатно. Сегодня поиски продолжатся. К настоящему моменту телефон Лийзи отключен.
Когда Лийзи выходила из дома, на ней была темно-красная блузка и темные брюки. Пропавшая среднего телосложения, рост 170 см, темные волосы. Жизнь и здоровье Лийзи могут быть в опасности.
Полиция просит всех, кто видел подходящую под описание женщину или располагает информацией о месторасположении Лийзи, звонить по номеру 112 или писать по адресу электронной почты rain.reinson@politsei.ee.