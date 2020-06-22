Ее жизнь может быть в опасности: полиция разыскивает 33-летнюю женщину, которая уехала из дома на автомобиле Toyota

Вчера об исчезновении Лийзи сообщили ее обеспокоенные родственники. Известно, что 20 июня вечером она уехала из дома на темно-сером автомобиле Toyota Yaris с регистрационным номером 671ATN. Пообщавшись с родственниками, полицейские сразу же приступили к поискам и проверили различные места, но, к сожалению, разыскиваемой там не было.

Серый автомобиль Toyota Yaris с регистрационным номером 671ATN, на котором 20 июня Лийзи уехала из дома. ФОТО: Lääne prefektuur

Вчера вечером полицейские сделали позиционирование телефона Лийзи, в результате чего выяснилось, что она может находиться в районе Сурью. Полицейские отправились туда, но безрезультатно. Сегодня поиски продолжатся. К настоящему моменту телефон Лийзи отключен.

Когда Лийзи выходила из дома, на ней была темно-красная блузка и темные брюки. Пропавшая среднего телосложения, рост 170 см, темные волосы. Жизнь и здоровье Лийзи могут быть в опасности.