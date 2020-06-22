Elron восстанавливает обычный график движения на тартуском направлении

«Эстонская железная дорога подошла к завершающей фазе ремонта на отрезке Табивере-Кяркна, а это означает, что с конца этой недели, 28 июня, мы сможем предложить нашим пассажирам более удобные возможности движения на тартуском направлении. Замещающие автобусы больше не будут использоваться, и во все дни можно будет ехать на поезде на всем направлении. В какой-то степени ограничение скорости будет влиять на время поездки, но важнее то, что мы сможем уплотнить график движения, восстановить все докоронакризисные отправления на тартуском направлении. Таким образом, мы сможем добавить поезда на Валга и Койдула, - сказал руководитель по продажам и развитию Elron Ронниэ Конго. – Поскольку на Балтийском вокзале прибытие и отправление и на юго-западном, и на восточном направлениях происходит по одной дороге, увеличение отправлений на тартуском направлении внесет коррективы и на других линиях. Небольшие изменения возникнут как на юго-западном направлении, так и на линии Таллинн-Аэгвиду, также изменится время отправления экспресс-поезда Таллинн-Нарва. Кроме того, уплотнится движение между Таллинном и Пяэсклюла».