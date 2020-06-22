Полиция: дороги превратились в Дикий Запад

«Только за последние дни мы задержали троих водителей, спидометр которых до встречи с полицейской машиной достигал 200 км/ч или даже поднимался выше этой отметки. Лихачество во многом связано с прошлыми нарушениями со стороны водителя — у кого-то нет водительских прав, а кто-то был нетрезв», - сказал он.

По словам Сымера, опасность, которую представляет такой водитель, гораздо серьезнее той, которую причиняют нажатием на газ, а проведенные после снятия чрезвычайного положения полицейские операции показали, что число водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения заметно возросло.

«Коронавирус, выражаясь фигурально, поставил нас всех на паузу. Новые требования соблюдать карантин и дистанцию, скорее всего, многим мешали чувствовать себя свободными и близко общаться с другими людьми. Теперь похоже, что дороги превратились в Дикий Запад, где люди после снятия чрезвычайного положения выражают свое чувство освобождения», - сказал он.

«Только что все тщательно оберегали друг друга от вируса и старательно следовали кризисным правилам. Теперь люди забыли, что человеческие жизнь и здоровье зависят не только от болезней, и, пренебрегая опасностями на дорогах, внезапно забыли об элементарных правилах дорожного движения, которые точно также позволили бы всем нам оставаться живыми и здоровыми», - сказал Сымера.