Неожиданный успех: садовые дома заказывают так часто, что их не успевают строить

В начале весны эстонским производителям садовых домов - как и многим другим предприятиям - казалось, что будущее плачевно. Однако в одночасье стало поступать так много заказов, что появилась надежда, передает Postimees.
«Один коллега сказал, что раньше каждый заказ приносил радость, а теперь боишься не справиться: заказов немыслимое количество!»-, сообщил Кальмер Пыллуааер, один из руководителей и владельцев Sandla Puit OÜ на Сааремаа. «У нас не было такого обилия заказов последние 20 лет», - добавил он.
Обычно говорят, что эстонские производители деревянных и модульных домов являются крупнейшими экспортерами во всей Европе. Меньше упоминаются производители садовых домиков, саун и прочих небольших построек. В последние месяцы, однако, спрос на садовые домики значительно вырос.
Глава крупнейшего в Эстонии производителя садовых домиков Palmako AS Райн Раудсепп признал, что в марте и апреле картина не была многообещающей. Уровень заказов упал, рабочие сидели без дела, полностью загруженные грузовики вернулись домой. Постепенно все стало возвращаться в прежнее русло. Резкий рост заказов произошел в июне, когда начались закупки из стран с самыми строгими ограничениями, вызванными пандемией COVID-19.
«Люди инвестируют в такую среду своего обитания, как сад. Дома они завершают все начатые рабочие дела. Такой вид досуга, как путешествия, еще ограничены»-, объяснил некоторые причины роста заказов Раудсепп. Во-вторых, он отметил, что, хотя многие европейцы, например, заказывали садовые дома из Китая, в настоящее время предпочтительнее использовать более близкие варианты, чтобы избежать поставок и других рисков.
Однако, пожалуй, самым удивительным был повышенный спрос на детские товары - детские домики и игровые площадки, которые мы продавали даже тогда, когда на другие товары пропал спрос. Всегда есть кто-то, будь то родители или бабушки с дедушками, которые позаботятся о благополучии детей», - отметил Раудсепп.
Глава другой крупной фирмы Lasita Maja AS Индрек Оямаа не скрывает, что количество заказов в мае-июне выросло до 40 процентов. Это отличный результат для зрелой компании, работающей на протяжении десятилетий. В основном они поставляют товар на рынки Центральной Европы, например, в Германию.
«Работаем на полную мощность на границе», - отметил Оямаа, добавив, что, если вы закажете у них сегодня садовый дом, то, вероятно, не увидите его до сентября. Он обеспокоен неопределенностью того, сколько будет продано в ближайшее время: возможно, объем резко упадет.
Менеджер фирмы садовых домов Skan Holz Helme AS в округе Валга Арго Мехиде сказал, что им пришлось нанять около десятка человек для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. «Еще в марте мы были готовы к снижению продаж и, при необходимости, увольнениям. Таков бизнес», - улыбнулся он.
Чем объясняется большой интерес к садовым домам в Эстонии? «Никто не знает точно. Возможно, люди находятся сейчас больше дома и появляется желание убрать в саду. Покупка летнего садового домика является возможной альтернативой поездке в отпуск. Однако, может быть десятки других причин для этого», - рассуждает Мехиде.
Он не верит, что бум в текущем сезоне продолжится. «Если листья начнут падать, количество покупок снизится. Это сезонный бизнес», - отметил Мехиде. Тем не менее, он не помнит, когда в последний раз продажи были на таком высоком уровне.
Руководитель и владелец предприятия Tene Kaubandus в Ляэнемаа Рихо Реэсар, признал, что их результаты были плохими в течение всего года. «Сильных ухудшений не было. Если честно, COVID-19 помог нам», - сказал он, добавив, что вместо прогнозируемого увеличения на 10% было достигнуто увеличение на 30%.
С одной стороны, по его словам, успех обусловлен правильными решениями предыдущих лет. «С другой стороны, мужчины больше времени находится дома, женщина не дает покоя: «Я тебя уже несколько лет прошу сделать это, теперь ты дома, делай!», - шутит Реэсар.
Как и другие крупные производители домов в Эстонии, Tene Kaubandus производит так называемые каталожные товары. Это означает, что один тип дома производится в больших количествах, и существует меньше специальных и ремесленных решений любого рода. В то же время в Эстонии есть производители, которые специализируются на специальных домах для конкретных клиентов.
Реэсар уверен в том, что эстонские производители садовых домов являются одними из лучших в Европе. «В нашем регионе есть ряд прогрессивных компаний с опытом и навыками. Эстония опережает остальных в этой области», - заключил он.
Генеральный директор Эстонской ассоциации деревянных домов Лаури Кивиль сообщил, что в Эстонии существует около 15 производителей садовых домов. В торговой статистике садовые домики и деревянные дома обычно группируются вместе. Садовые дома составляют около трети продаж сборных деревянных зданий. «Так что это очень важная область», - сказал Кивиль. Согласно статистике, за первый квартал этого года было экспортировано почти 25 миллионов садовых домиков.
По словам Кивиль, местные производители садовых домов имеют довольно схожий рейтинг. «Продукт как таковой очень схож. Сейчас я прошу прощения у производителей, но здесь относительно мало инженерных разработок. Конструкция довольно проста и легко повторима», - пояснил Кивиль.
Отвечая на вопрос, что делает эстонские садовые дома самыми привлекательными в Европе, Кивиль указал на два преимущества. Во-первых, цена. Хотя у нас не такие низкие цены, как у других восточноевропейских производителей, садовые дома в Эстонии более доступны, чем дома Западной Европы. Другая причина в том, что местные производители очень гибкие, они всегда готовы идти клиенту навстречу. «Это высоко ценится» - , отметил Кивиль.