Неожиданный успех: садовые дома заказывают так часто, что их не успевают строить

«Один коллега сказал, что раньше каждый заказ приносил радость, а теперь боишься не справиться: заказов немыслимое количество!»-, сообщил Кальмер Пыллуааер, один из руководителей и владельцев Sandla Puit OÜ на Сааремаа. «У нас не было такого обилия заказов последние 20 лет», - добавил он.

Обычно говорят, что эстонские производители деревянных и модульных домов являются крупнейшими экспортерами во всей Европе. Меньше упоминаются производители садовых домиков, саун и прочих небольших построек. В последние месяцы, однако, спрос на садовые домики значительно вырос.

Глава крупнейшего в Эстонии производителя садовых домиков Palmako AS Райн Раудсепп признал, что в марте и апреле картина не была многообещающей. Уровень заказов упал, рабочие сидели без дела, полностью загруженные грузовики вернулись домой. Постепенно все стало возвращаться в прежнее русло. Резкий рост заказов произошел в июне, когда начались закупки из стран с самыми строгими ограничениями, вызванными пандемией COVID-19.

«Люди инвестируют в такую ​среду своего обитания, как сад. Дома они завершают все начатые рабочие дела. Такой вид досуга, как путешествия, еще ограничены»-, объяснил некоторые причины роста заказов Раудсепп. Во-вторых, он отметил, что, хотя многие европейцы, например, заказывали садовые дома из Китая, в настоящее время предпочтительнее использовать более близкие варианты, чтобы избежать поставок и других рисков.

Однако, пожалуй, самым удивительным был повышенный спрос на детские товары - детские домики и игровые площадки, которые мы продавали даже тогда, когда на другие товары пропал спрос. Всегда есть кто-то, будь то родители или бабушки с дедушками, которые позаботятся о благополучии детей», - отметил Раудсепп.

Глава другой крупной фирмы Lasita Maja AS Индрек Оямаа не скрывает, что количество заказов в мае-июне выросло до 40 процентов. Это отличный результат для зрелой компании, работающей на протяжении десятилетий. В основном они поставляют товар на рынки Центральной Европы, например, в Германию.

«Работаем на полную мощность на границе», - отметил Оямаа, добавив, что, если вы закажете у них сегодня садовый дом, то, вероятно, не увидите его до сентября. Он обеспокоен неопределенностью того, сколько будет продано в ближайшее время: возможно, объем резко упадет.

Менеджер фирмы садовых домов Skan Holz Helme AS в округе Валга Арго Мехиде сказал, что им пришлось нанять около десятка человек для того, чтобы удовлетворить растущий спрос. «Еще в марте мы были готовы к снижению продаж и, при необходимости, увольнениям. Таков бизнес», - улыбнулся он.