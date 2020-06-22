Волейболист сборной Эстонии Оливер Венно покидает лигу Турции

В интервью эстонским СМИ Венно сказал, что он перебирается в другой чемпионат.

"У меня в настоящее время есть одно конкретное предложение, но приму ли я его, будет ясно в ближайшие дни", - добавил Оливер Венно.

Последние два сезона Венно играл за "Галатасарай" из Стамбула, но его контракт с этим клубом завершился в мае.