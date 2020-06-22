Пн, 22.06.2020
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Волейболист сборной Эстонии Оливер Венно покидает лигу Турции

Оливер Венно.

ФОТО: Margus Ansu

Выступавший с 2015 году в чемпионате Турции волейболист сборной Эстонии Оливер Венно продолжит карьеру в другой лиге, пишет Rus.ERR.

В интервью эстонским СМИ Венно сказал, что он перебирается в другой чемпионат.

"У меня в настоящее время есть одно конкретное предложение, но приму ли я его, будет ясно в ближайшие дни", - добавил Оливер Венно.

Последние два сезона Венно играл за "Галатасарай" из Стамбула, но его контракт с этим клубом завершился в мае.

Ранее Оливер Венно выражал надежду на то, что его карьере все же продолжится в турецкой лиге.

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