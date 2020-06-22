Жителю Ивангорода пришлось сидеть в карантине дважды - сначала дома, потом в Нарве

Михаил окончил Государственный аграрный университет в Санкт-Петербурге, поработал там садовником в одном из парковых хозяйств, но затем решил, что нужно теоретические знания агронома дополнить более практическими навыками.

“Мои друзья в Эстонии подсказали, что на юге республики есть хорошая садоводческая школа со старыми традициями. Я пошел туда учиться”, - рассказал он.

В этом году Михаил должен был закончить садоводческую школу, но вмешался коронавирус: Михаил на две недели застрял в Ивангороде.

“По семейным обстоятельствам я вынужден был пойти в Ивангород 4 мая и попал на карантин, - рассказывает Михаил. - На российской стороне перед тем, как попасть в терминал, я ждал доктора. Мне дистанционно измерили температуру, потом я прошел в терминал, заполнил декларацию здоровья, написал, где я был на территории Эстонии. После этого прошел в паспортный контроль и - сразу домой. На границе выдали распечатку с правилами нахождения на карантине”.

Правила требовали постоянно находиться дома.

“Я должен был позвонить в поликлинику и сказать, что нахожусь дома на карантине. Через день ко мне пришел доктор - тоже с опросником. На следующий день пришел тот же медицинский работник и взял у меня тест на коронавирус. Через три дня я уже знал, что я не болею. Через десять дней опять пришел доктор и всей семье сделал тесты - нас четыре человека. Через два дня мы знали, что никто не болеет”.

Во время карантина перед подъездом Михаила даже установили камеру наблюдения. Членам семьи выходить из дома разрешали, но в общественных местах до 1 июня все должны были обязательно носить маски и перчатки. По словам Михаила, ивангородцы это требование соблюдали достаточно дисциплинированно.

Ивангороде по населению в пять раз меньше Нарвы, но в нем зафиксировано больше случаев заражения коронавирусом, чем в Нарве - по состоянию на пятницу заболели 13 человек.

“Две недели я был с семьей, выходил на улицу, гулял. Можно сказать, снова учился ходить по городу, - вспоминает Михаил. - Но мне необходимо было вернуться в Эстонию для учебы”.

Российские пограничники выезду не препятствовали, только записали, куда и зачем Михаил направляется. Но тесты, сделанные в РФ и проведенный там двухнедельный карантин в Эстонии не учитываются, для всех, пересекающих границу, действуют одинаковые правила. На эстонском пограничном терминале мужчине снова дали заполнить декларацию здоровья и сообщили, что он опять должен две недели сидеть в карантине. Михаила пустил к себе жить на это время его нарвский друг.

Из-за повторного карантина Михаил пропустил конец учебного года и выпускные экзамены в Садоводческой школе.

“Когда учеба была дистанционная, я учился. А когда в Эстонии карантин отменили, учеба начала проходить в обычном режиме. И на нее я, соответственно, не мог попасть”, - рассказал Михаил.