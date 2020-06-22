ВОЗ заявила о новом суточном рекорде заражений коронавирусом

Лидерами по числу новых случаев заражения стали Бразилия (55 000), США (37 000) и Индия (15 000). За сутки умерли 4700 человек. В некоторых штатах США зафиксировали рекордное число зараженных за сутки (в Калифорнии 21 июня выявили 4500 новых случаев, что стало максимальным значением с марта). В Бразилии, по данным на 21 июня, заболевших стало больше на 17,4 тыс. человек, а количество смертей превысило 50 000, передает NEWSru.

Лидерами по числу заразившихся с начала пандемии стали США (2,2 млн человек), Бразилия (1 млн), Россия (585 000), Индия (410 000) и Великобритания (303 000). Предыдущий рекордный прирост по числу новых зараженных - более 150 000 - ВОЗ зафиксировала 18 июня.

На следующий день, 19 июня, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о том, что мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса. По его словам, около половины новых случаев заражения приходится на Северную и Южную Америку, а пандемия продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.