Игорь Кобылянский: если человек на площадке работает плохо - это твоя ошибка

- Естественно, каждый пользователь уязвим. Если просто абстрагироваться, уйти от сериала, конечно, мы постоянно under control. И этот under control не только от госслужб или от тех служб, которые каким-то образом призваны защищать тебя, но в то же самое время ты под контролем криминального электронного мира. Ты довольно уязвим и в любой момент можешь оказаться без денег или без квартиры, без всего, что у тебя есть и нажито в материальном смысле. Единственное, что у тебя может остаться – это моральные принципы. Их у тебя никто не отнимет. Про это и кино.

- Как тебе работалось с таким телевизионным гигантом, как HBO?

- С ними работается хорошо. Это был мой третий проект с ними. Я уже адаптировался к стилю. Во-первых, работается профессионально. Это очень радует. Когда под рукой абсолютно все возможности, каждый режиссер скажет, что он счастлив. Первый мой проект с ними назывался “Shadows”. Мне казалось, что работа будет очень сложной, бюрократической. Но оказалось не совсем так. Радовало то, что они довольно открыты к любым предложениям от режиссера и не только. Либерализма было намного больше, чем я ожидал. Это хорошо, потому что это открывает креативные шлюзы каждому режиссеру, каждому человеку на площадке, который профессионально может предложить новое, интересное, другое, отличное от того, что было описано в сценарии.

- Мир телевидения и кино постоянно наступают друг другу на пятки. Эта здоровая конкуренция полезна всем. Звезды кино снимаются в сериалах, актеры ситкомов получают дорогу в кино. Где ты как режиссер видишь себя в будущем?

- Сложно сказать. Делать кино трудно в таких странах, как Румыния, как Молдова. Молдову я не буду трогать. Но в Румынии 20-30 картин в год мы делаем. Это совсем немного. А режиссеров в 10, 12, 15 раз больше - и это только тех, которые хотят и могут делать кино. Конкуренция довольно серьезная. А денег мало. Так что сериал – это возможность, где каждый из нас может хотя бы проявить себя и в то же самое время что-то заработать.