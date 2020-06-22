Обвинения в адрес директора Национальной оперы обсудят в пятницу

Это подтвердил руководитель отдела коммуникаций Министерства культуры Меэлис Компус. По его словам, министр культуры Тынис Лукас еще не обсуждал обвинения с самим Мяэ.

Генеральный секретарь Министерства культуры и член Совета Эстонии Тарви Ситс прокомментировал историю, опубликованную в Eesti Ekspress: обвинения в адрес Мяэ стали для него неожиданностью.

«В прошлом году он был избран генеральным директором Национальной оперы Эстонии в третий раз, и Совет не получил никаких жалоб, которые указывали бы на недостойное поведение генерального директора», - сказал Ситс в заявлении, направленном в средства массовой информации.