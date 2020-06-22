Обращение Юри Ратаса: минувшие выходные должны остаться печальным исключением

«За два дня, по предварительной информации, произошло 15 ДТП, в которых пострадали люди и погибли четыре человека. За рулем задержали более 70 нетрезвых водителей, было зарегистрировано более 70 нарушений ночного покоя. Что еще важнее, за этими числами и обстоятельствами стоят человеческие жизни. Во многих случаях это к тому же жизни матерей и отцов, детей и внуков, друзей и коллег. Во всех этих случаях важно одно: жизнь каждого человека бесценна», - написал Ратас в социальных сетях.

«Жизнь — чтобы жить, но только пока ты жив. Эту истину стоит напомнить прежде всего тем, кто рискует своей жизнью и жизнями окружающих. Каждому из нас должно быть по силам обращать внимание на то, что делают окружающие. Мы должны осмеливаться высказывать и кажущиеся на первый взгляд неудобными вещи, чтобы ни одна жизнь не оказалась в опасности. Давайте беречь себя, своих близких и остальных, чтобы праздники прошли спокойно, а телефон центра тревоги звонил как можно реже», - написал он.