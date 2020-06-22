Все постояльцы и работники дома престарелых в Лихула вылечились от COVID-19

По словам заведующей домом престарелых Ванды Бирнбаум, в настоящее время еще продолжают действовать ограничения на посещение постояльцев, но с 1 июля их также планируется отменить а некоторых посетителей в учреждение пускают уже сейчас в порядке исключения.

"Если обращался какой-то человек с уважительной причиной, который хочет посетить близкого, мы его пускали в порядке исключения", - сказала Бирнбаум.

Она добавила, что в дальнейшей работе дома по уходу какие-либо организационные изменения не планируются, и работа продолжится в обычном режиме.

Во время эпидемии коронавируса в доме престарелых Südamekodu в Лихула заразились 21 постоялец и пять работников. Три пациента умерли от COVID-19.