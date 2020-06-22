Полиции нужна помощь в поиске 14-летней Каролины

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 14-летней Каролины, которая 18 июня ушла из патронатного дома и пропала.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч. Уходя из патронатного дома, Каролина была одета в черную спортивную куртку, светлые джины и красные кроссовки Nike.
По первоначальным данным, девочка может находиться на юге Эстонии.
Полиция просит всех, кто видел Каролину или располагает информацией о ее местонахождении, звонить по телефону 6123000 или на короткий номер 112.