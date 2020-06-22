Полиции нужна помощь в поиске 14-летней Каролины

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч. Уходя из патронатного дома, Каролина была одета в черную спортивную куртку, светлые джины и красные кроссовки Nike.

По первоначальным данным, девочка может находиться на юге Эстонии.