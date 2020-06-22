Пн, 22.06.2020
Эстония движется к самому глубокому с 2009 года экономическому спаду. Михкель Нестор
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиции нужна помощь в поиске 14-летней Каролины

Полиции нужна помощь в поиске 14-летней Каролины

14-летняя Каролина.

ФОТО: Politsei

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 14-летней Каролины, которая 18 июня ушла из патронатного дома и пропала.

Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, темные волосы до плеч. Уходя из патронатного дома, Каролина была одета в черную спортивную куртку, светлые джины и красные кроссовки Nike.

По первоначальным данным, девочка может находиться на юге Эстонии.

Полиция просит всех, кто видел Каролину или располагает информацией о ее местонахождении, звонить по телефону 6123000 или на короткий номер 112.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ