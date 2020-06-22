Молодой человек, спровоцировавший страшную аварию на Лаагна-теэ, гнал со скоростью 200 км/ч
Водитель, спровоцировавший в субботу цепную аварию на Лаагна-теэ в Таллинне, в результате которой погибли два человека, был трезв. При этом известно, что он мчался со скоростью 200 км/ч, передает Postimees.
«В воскресенье 20-летний водитель находился под присмотром врачей, сегодня полицейские допросят его и мы предъявим ему подозрения», - сказала окружной прокурор Диана Хелила. По ее словам, взятые в больнице анализы не подтвердили наличие наркотиков или алкоголя в его крови.
Хелила заверила, что завтра прокуратура подаст в суд ходатайство об аресте виновника этого ДТП. «По нашей оценке, мужчина опасен и на свободе он может продолжить совершать преступления», - обосновала она.
Начато уголовное производство. «Согласно собранным к настоящему моменту данным, в момент ДТП скорость BMW составляла 200 км/ч», - заявила Хелила.
По имеющимся данным, в больнице в тяжелом состоянии находится 32-летняя женщина, которая в момент аварии стояла в автобусном павильоне. Госпитализированы также пассажиры Volvo, из них в крайне тяжелом состоянии 57-летняя женщина.