Молодой человек, спровоцировавший страшную аварию на Лаагна-теэ, гнал со скоростью 200 км/ч

«В воскресенье 20-летний водитель находился под присмотром врачей, сегодня полицейские допросят его и мы предъявим ему подозрения», - сказала окружной прокурор Диана Хелила. По ее словам, взятые в больнице анализы не подтвердили наличие наркотиков или алкоголя в его крови.

Хелила заверила, что завтра прокуратура подаст в суд ходатайство об аресте виновника этого ДТП. «По нашей оценке, мужчина опасен и на свободе он может продолжить совершать преступления», - обосновала она.

Начато уголовное производство. «Согласно собранным к настоящему моменту данным, в момент ДТП скорость BMW составляла 200 км/ч», - заявила Хелила.