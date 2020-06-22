Bolt добавил новую категорию для привлечения клиентов

Для многих домашнее животное является важным членом семьи, чья перевозка на общественном транспорте или в такси часто вызывает стресс. Bolt создал новую категорию, чтобы сделать путешествие с домашним животным более комфортным и беззаботным.

Новая категория доступна с понедельника в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну, Йыхви и Кохтла-Ярве.

«Мы хотим, чтобы как можно больше людей могли передвигаться по городам, используя Bolt. В наших офисах всегда рады домашним животным всех сотрудников, поэтому создание этой категории было для нас естественным шагом. Вам больше не нужно звонить водителю, чтобы убедиться, что вашему любимцу разрешено быть в автомобиле. Теперь вы и ваш четвероногий друг можете ездить туда, где вам нужно, - сказал исполнительный директор Bolt Алексей Колесников.

В новой категории ездят автомобили из всех других категорий приложения, поэтому выбор автомобилей очень широк. Стоимость проезда варьируется от города к городу, она будет немного дороже, чем в категории Bolt. Например, в Таллинне начальная цена составляет 2,19 евро, а в Тарту - 2,90 евро; минимальный тариф - 3 евро в Таллинне и 3,50 евро в Тарту.