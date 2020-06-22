Суд утвердил программу санации швейного концерна Baltika

«Теперь у нас есть поддержка банков, инвесторов, кредиторов и суда для осуществления стратегического поворота. Baltika была и останется важной частью экономики Эстонии», - заявил генеральный директор швейного предприятия Флавио Перини в пресс-релизе.

«Мы обязательно займемся перенаправлением ключевых сфер деятельности компании, чтобы быстрее реагировать, быть более современными, более гибкими и более тонкими по структуре. Мы активно работаем над портфелем продуктов, чтобы сделать его более молодежным, стильным и крутым, а также привлечь внимание покупателей», - добавил он.

Постановлением от 26 марта Харьюский уездный суд постановил начать процедуру санации в отношении Batlika. 22 мая Batlika представила в суд план реорганизации, принятый кредиторами.