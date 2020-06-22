Пн, 22.06.2020
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Суд утвердил программу санации швейного концерна Baltika

Baltika kauplus Veerenni tänaval

ФОТО: Peeter Langovits

Харьюский уездный суд утвердил программу санации  швейного концерна Baltika, который уже долгое время преследовали проблемы, пишет Postimees.

«Теперь у нас есть поддержка банков, инвесторов, кредиторов и суда для осуществления стратегического поворота. Baltika была и останется важной частью экономики Эстонии», - заявил генеральный директор швейного предприятия Флавио Перини в пресс-релизе.

«Мы обязательно займемся перенаправлением ключевых сфер деятельности компании, чтобы быстрее реагировать, быть более современными, более гибкими и более тонкими по структуре. Мы активно работаем над портфелем продуктов, чтобы сделать его более молодежным, стильным и крутым, а также привлечь внимание покупателей», - добавил он.

Постановлением от 26 марта Харьюский уездный суд постановил начать процедуру санации в отношении Batlika. 22 мая Batlika представила в суд план реорганизации, принятый кредиторами.

Концерн завершил первый квартал с чистым убытком в 2,5 миллиона евро, убыток за аналогичный период прошлого года составил 1,4 миллиона евро.

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