Пн, 22.06.2020
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  • Определились финалисты конкурса идей на создание памятника Константину Пятсу
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Галерея ⟩ Определились финалисты конкурса идей на создание памятника Константину Пятсу

Жюри конкурса выбрало лучшие работы, которые будут удостоены приза: «Лицо Первой Республики» (Esimese Wabariigi Nägu), «Краеугольный камень» (Nurgakivi), «Граница» (Piir), «Отдыхающий президент» (Puhkav president), «Площадь Пятса» (Pätsi Plats) и «Глава государства» (Riigipea).

По словам председателя жюри, эмерит-профессора Таллиннского университета Рейна Вейдеманна, принятию решения предшествовали основательные дискуссии.

«Жюри спорило относительно того, какая работа наилучшим образом передает роль Пятса и его значение для эстонского общества. До полного единогласия мы так и не дошли. Решающими оказались художественная ценность и эффективность в городском пространстве», - пояснил позицию членов жюри Вейдеманн.

«Вокруг фигуры Константина Пятса ведутся споры, однако ясно одно – он важен. Без него сложно представить эстонскую государственность. До сих пор в столичной городской среде отсутствует памятник Константину Пятсу. Жаль, что многие инициаторы возведения памятника – люди, которые в молодости сталкивались с Пятсом, так и не смогли дождаться монумента. Я надеюсь, что новое поколение жителей Эстонии примет памятник, который будет возведен в самом сердце Таллинна», - сказал председатель НКО «Музей Константина Пятса» Тривими Веллисте.

Победитель конкурса определится 29 июня в 16;00 на площади Нового рынка в парке Таммсааре – месте, где будет возведен памятник. В ходе церемонии награждения будут объявлены работы, удостоенные премий за I, II и III место; еще три работы получат поощрительные премии. Будут обнародованы имена получателей призов. Приглашаются все участники. 

 Конкурс идей на возведение памятника Константину Пятсу проходил с 13.12.2019 по 13.04.2020. Конкурс идей организовали Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, Таллиннский департамент городского планирования, а также НКО «Музей Константина Пятса». Исходное задание было составлено Союзом архитекторов Эстонии. На конкурс было представлено 24 эскиза, из них на оценку жюри было квалифицировано 23 работы.

В жюри конкурса входили председатель НКО «Музей Константина Пятса» Тривими Веллисте, архитекторы Отть Кадарик и Пеэтер Пере, скульптор Эло Лийв, писатель Яак Йыэрюйт, искусствовед Криста Кодрес, руководитель Таллиннского департамента городского планирования Игнар Фьюк, глава Таллиннского коммунального департамента Айн Вальдманн, а также литературовед Маарья Вайно.

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