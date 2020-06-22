Окружной суд вынес новое решение по связанному с Сависааром делу о коррупции

Таллиннский окружной суд в понедельник частично аннулировал решение, вынесенное уездным судом по связанному с Эдгаром Сависааром делу о коррупции, и принял новое решение, в котором в том числе признал виновным бизнесмена Велло Кунмана.
Окружной суд аннулировал решение, принятое уездным судом 14 января и оправдывающее Кунмана, признал его виновным и назначил ему штраф в размере 15 000 евро, сообщает BNS.
Суд признал депутата Рийгикогу Калева Калло виновным в передаче Центристской партии запрещенного пожертвования и оставил в силе назначенный за содействие даче взятки срок в год и шесть месяцев, из которого он сразу должен будет отбыть три месяца, а остальной срок будет условным с испытательным сроком в год и шесть месяцев.
В том, что касается предпринимателей Айвара Туулберга и Александра Кофкина, решение уездного суда осталось без изменений.
Харьюский уездный суд в середине января признал депутата Рийгикогу Калева Калло виновным в содействии взяточничеству. Суд приговорил Калло к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Калло признали виновным в содействии получению и даче взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. По эпизоду о запрещенных пожертвованиях Калло оправдали. В качестве судебных издержек он должен уплатить 876 евро.
Ведущий государственный прокурор Таави Перн 18 мая потребовал в окружном суде признания Калло виновным и по эпизоду о запрещенных пожертвованиях. По оценке прокурора, Калло следует приговорить к одному году и шести месяцам тюрьмы, из которых он должен отбыть сразу три месяца, а остальную часть наказания — год и три месяца условно с испытательным сроком.
Перн также потребовал приговорить предпринимателя Велло Кунмана к условному лишению свободы сроком на один год по обвинению в даче взятки. Предпринимателя Айвара Туулберга госпрокурор потребовал за дачу взятки приговорить к двум годам тюрьмы, из которых сразу должны быть отбыты три месяца, а остальной срок условно.
Перн также потребовал конфисковать арестованные у Сависаара в ходе судебного производства 80 000 евро и передать их в государственную казну. Прокурор также считает, что материалы, касающиеся предпринимателя Александра Кофкина, следует вернуть в уездный суд для повторного рассмотрения и принятия нового решения.
Приговор уездного суда оспорила также защитник Калло, присяжный адвокат Кристи Ранде, которая ходатайствует о полном оправдании своего подзащитного.
Защитники Туулберга и Кунмана просят суд не удовлетворять апелляционную жалобу прокурора.
Харьюский уездный 14 января признал только Калева Калло виновным в рамках коррупционного дела бывшего руководителя Центристской партии Эдгара Сависаара.
Суд решил, что вина обвиняемого в коррупции Калло доказана, и приговорил его к полутора годам условно. Суд оправдал бизнесменов Айвара Туулберга и Велло Кунмана. В отношении бизнесмена Александра Кофкина суд прекратил делопроизводство за истечением сроков давности.
В ходе завершившихся в октябре прений защитники всех подсудимых заявили, что выдвинутое прокуратурой обвинение не доказано и что их подзащитные преступления не совершали.
Правом выступить с последним словом воспользовались все оставшиеся к концу процесса подсудимые — Калев Калло, Айвар Туулберг, Александр Кофкин и Велло Кунман. Они также заявили, что не совершали преступления, о которых говорится в обвинении.
По мнению прокурора, следует дать реальные сроки политику Калеву Калло, предпринимателю Айвару Туулбергу и бизнесмену Александру Кофкину, а предпринимателя Велло Кунмана осудить условно.
18 июня 2019 года бизнесмен Хиллар Тедер признал, что в 2014 году он втайне финансировал Центристскую партию, чтобы горуправа принимала выгодные для него решения. Суд после показаний Тедера удовлетворил ходатайство прокуратуры и закончил уголовное дело в отношении Тедера по принципу оппортунитета. Тедеру предстоит выплатить в пользу государства штраф в размере 200 000 евро.
19 июня 2019 года суд принял также постановление, в соответствии с которым выделил связанные с Центристской партией как юридическим лицом материалы в отдельное делопроизводство, поскольку партия выразила желание пойти с государственной прокуратурой на договоренность в части вынесения наказания. По соглашению с прокуратурой, партия должна уплатить государству 25 000 евро.
В конце декабря 2018 года госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.
Госпрокуратура обвиняла Сависаара в использовании бюджетных средства Таллинна в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также получении четырех взяток, отмывании денег и получении запрещенных пожертвований в пользу Центристской партии в крупных размерах.
Госпрокуратура обвиняет в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туульберга, Александра Кофкина и Велло Кунмана.
Бывший председатель горсобрания Таллинна и нынешний депутат Рийгикогу Калев Калло обвиняется в содействии получению и даче взятки. В посредничестве при даче взяток обвинен бывший политик Виллу Рейльян.
В рамках дела также обвинялся бывший заместитель старейшина Пыхья-Таллинна Прийт Кутсер, но в его отношении делопроизводство прекратили по принципу оппортунитета.
Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными. Только Рейльян признал себя виновным и суд принял решение в его отношении в порядке договорного делопроизводства.
В октябре 2017 года уездный суд утвердил соглашение, заключенное с госпрокуратурой по делу обвиняемого в посредничестве при получении взятки Рейльяна, и приговорил Рейльяна к уплате в пользу государства чуть более 33 000 евро.