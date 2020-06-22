Окружной суд вынес новое решение по связанному с Сависааром делу о коррупции

Окружной суд аннулировал решение, принятое уездным судом 14 января и оправдывающее Кунмана, признал его виновным и назначил ему штраф в размере 15 000 евро, сообщает BNS.

Суд признал депутата Рийгикогу Калева Калло виновным в передаче Центристской партии запрещенного пожертвования и оставил в силе назначенный за содействие даче взятки срок в год и шесть месяцев, из которого он сразу должен будет отбыть три месяца, а остальной срок будет условным с испытательным сроком в год и шесть месяцев.

В том, что касается предпринимателей Айвара Туулберга и Александра Кофкина, решение уездного суда осталось без изменений.

Харьюский уездный суд в середине января признал депутата Рийгикогу Калева Калло виновным в содействии взяточничеству. Суд приговорил Калло к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Калло признали виновным в содействии получению и даче взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. По эпизоду о запрещенных пожертвованиях Калло оправдали. В качестве судебных издержек он должен уплатить 876 евро.

Ведущий государственный прокурор Таави Перн 18 мая потребовал в окружном суде признания Калло виновным и по эпизоду о запрещенных пожертвованиях. По оценке прокурора, Калло следует приговорить к одному году и шести месяцам тюрьмы, из которых он должен отбыть сразу три месяца, а остальную часть наказания — год и три месяца условно с испытательным сроком.

Перн также потребовал приговорить предпринимателя Велло Кунмана к условному лишению свободы сроком на один год по обвинению в даче взятки. Предпринимателя Айвара Туулберга госпрокурор потребовал за дачу взятки приговорить к двум годам тюрьмы, из которых сразу должны быть отбыты три месяца, а остальной срок условно.

Перн также потребовал конфисковать арестованные у Сависаара в ходе судебного производства 80 000 евро и передать их в государственную казну. Прокурор также считает, что материалы, касающиеся предпринимателя Александра Кофкина, следует вернуть в уездный суд для повторного рассмотрения и принятия нового решения.

Приговор уездного суда оспорила также защитник Калло, присяжный адвокат Кристи Ранде, которая ходатайствует о полном оправдании своего подзащитного.

Защитники Туулберга и Кунмана просят суд не удовлетворять апелляционную жалобу прокурора.

Харьюский уездный 14 января признал только Калева Калло виновным в рамках коррупционного дела бывшего руководителя Центристской партии Эдгара Сависаара.

Суд решил, что вина обвиняемого в коррупции Калло доказана, и приговорил его к полутора годам условно. Суд оправдал бизнесменов Айвара Туулберга и Велло Кунмана. В отношении бизнесмена Александра Кофкина суд прекратил делопроизводство за истечением сроков давности.

В ходе завершившихся в октябре прений защитники всех подсудимых заявили, что выдвинутое прокуратурой обвинение не доказано и что их подзащитные преступления не совершали.