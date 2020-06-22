Ушла из дома в одной ночнушке: полиция разыскивает 85-летнюю женщину

22 июня утром в полицию сообщили, что ночью Эллен ушла из своего дома. Полицейские тут же отреагировали на этот вызов и принялись к поискам, но безрезультатно. Полицейские продолжают работать.

Приметы Эллен: рост 153 см, плотное телосложение, короткие седые волосы. Уходя из дома, Эллен была одета в ярко-розовую ночнушку и тапочки. Здоровье и жизнь Эллен могут быть в опасности.