Ушла из дома в одной ночнушке: полиция разыскивает 85-летнюю женщину

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 85-летней Эллен, которая в ночь 22 июня ушла из своего дома в Каукси (волость Алутагузе) и пропала.
22 июня утром в полицию сообщили, что ночью Эллен ушла из своего дома. Полицейские тут же отреагировали на этот вызов и принялись к поискам, но безрезультатно. Полицейские продолжают работать.
Приметы Эллен: рост 153 см, плотное телосложение, короткие седые волосы. Уходя из дома, Эллен была одета в ярко-розовую ночнушку и тапочки. Здоровье и жизнь Эллен могут быть в опасности.
Полиция просит всех, кто видел Эллен или располагает информацией о ее местонахождении, звонить в центр тревоги по номеру 112 или писать по адресу электронной почты margus.murdsalu@politsei.ee.