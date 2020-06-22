Пн, 22.06.2020
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  • Ушла из дома в одной ночнушке: полиция разыскивает 85-летнюю женщину

Ушла из дома в одной ночнушке: полиция разыскивает 85-летнюю женщину

Пропавшая Эллен.

ФОТО: Ida prefektuur.

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 85-летней Эллен, которая в ночь 22 июня ушла из своего дома в Каукси (волость Алутагузе) и пропала.

22 июня утром в полицию сообщили, что ночью Эллен ушла из своего дома. Полицейские тут же отреагировали на этот вызов и принялись к поискам, но безрезультатно. Полицейские продолжают работать.

Приметы Эллен: рост 153 см, плотное телосложение, короткие седые волосы. Уходя из дома, Эллен была одета в ярко-розовую ночнушку и тапочки. Здоровье и жизнь Эллен могут быть в опасности.

Полиция просит всех, кто видел Эллен или располагает информацией о ее местонахождении, звонить в центр тревоги по номеру 112 или писать по адресу электронной почты margus.murdsalu@politsei.ee.

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