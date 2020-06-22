Цены на золото бьют рекорды

Цена золота выросла на 15% с начала года, что выводит ее на самый высокий уровень за последние 8 лет. Сегодня золото выросло в цене на 0,4% и торгуется на уровне 1760 долларов. В последний раз унция золота была такой дорогой в 2012 году, пишет Postimees.
Хотя золото cущественно подорожало в этом году, рост цен на него начался уже в 2018 году, когда за унцию приходилось выложить уже 1200 долларов.
Золото cчитается своего рода безопасной гаванью: во времена, когда акции волатильны, инвесторы надеются, что желтый металл поможет им сохранить стоимость денег. Правда и в том, что цена на золото упала вместе с другими активами этой весной, но в то время это объяснялось тем, что поскольку коронавирус ев Китае еще не был взят под контроль, а китайцы являются одним из основных покупателей золота, спрос на него также резко упал. Сегодня цены на золото восстановились и превысили пиковые значения последних лет.
Некоторые аналитики прочат золоту светлое будущее: Goldman Sachs прогнозирует, что цена на золото вырастет до 2000 долларов за унцию в течение следующих 12 месяцев. В JPMorgan Chase & Co. также считают золото лучшей инвестицией в условиях низких доходностей.