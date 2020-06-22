Цены на золото бьют рекорды

Хотя золото cущественно подорожало в этом году, рост цен на него начался уже в 2018 году, когда за унцию приходилось выложить уже 1200 долларов.

Золото cчитается своего рода безопасной гаванью: во времена, когда акции волатильны, инвесторы надеются, что желтый металл поможет им сохранить стоимость денег. Правда и в том, что цена на золото упала вместе с другими активами этой весной, но в то время это объяснялось тем, что поскольку коронавирус ев Китае еще не был взят под контроль, а китайцы являются одним из основных покупателей золота, спрос на него также резко упал. Сегодня цены на золото восстановились и превысили пиковые значения последних лет.