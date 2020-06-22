Фото ⟩ В центре Таллинна сделаны ценные археологические находки

«Археологи занимаются находкой, но уже сейчас можем сказать, что строители обнаружили очень ценный археологический объект, - сказал вице-мэр Андрей Новиков. – Разумеется, нужно сейчас основательно изучить это место, поскольку находки дадут много ценной информации об истории города. Также могут немного затянуться сроки ремонта дороги и обусловленные этим неудобства. В изменившихся условиях нам придется изменить график работ и, возможно, проект тоже».

Археологические находки в центре Таллинна. ФОТО: Таллиннская городская канцелярия

Археолог Таллиннского департамента городского планирования Рагнар Нурк пояснил, что речь точно идет о наличии как древнего, так и средневекового культурного слоя, чья самая нижняя часть на нетронутом природном песке, по определению, данному керамическим находкам экспертами Тартуского университета относится к раннему железному веку (незадолго до начала нашего времени). Поверх расположен средневековый и ранний современный слой, с находками, в основном датированными начиная с XIII века, но не исключаются частичные находки, датированные концом древнего периода. В данный момент обнаружен, например, один очаг, связанный непосредственно с домом, столбовые ямы и два слоя вымощенного камнем исторического тракта, ведущего к Харьюским воротам. Также рядом было средневековое кладбище св. Барбары, в связи с чем в перемешанном ранее грунте были найдены единичные остатки человеческих костей.

Археологические находки в центре Таллинна. ФОТО: Таллиннская городская канцелярия

«Речь идет о неожиданной для нас находке, поскольку никто не мог заранее оценить объем культурного слоя, - добавила исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. – Разумеется, на время изучения придется остановить ремонтные работы. Договоренность о проведении исследований дает надежду на то, что дальнейшие работы пройдут гладко».

Археологические находки в центре Таллинна. ФОТО: Таллиннская городская канцелярия