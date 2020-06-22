Чемпионка мира по стрельбе скончалась в возрасте 30 лет после родов

О смерти сербской спортсменки стало известно 21 июня. Сообщается, что Момчилович-Величкович скончалась после тяжелой и непродолжительной болезни спустя несколько недель после родов.

Последние десять дней жизни Момчилович-Величкович провела в коме. К сожалению, врачам не удалось спасти спортсменку и в воскресенье утром она умерла. Также сообщается, что жизни новорожденного ничего не угрожает.

Бобана Момчилович-Величкович - чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета (2014) на дистанции 10 метров. На счету спортсменки также восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды первенства Европы.