Пн, 22.06.2020
Почему предприниматели любят временных работников или, скажем так, украинцев? Они просто дешевле и их легче мурыжить на рынке труда. Мартин Хельме

Чемпионка мира по стрельбе скончалась в возрасте 30 лет после родов

ФОТО: twitter

Бобана Момчилович-Величкович, которая представляла Сербию в стрельбе из пневматического пистолета, скончалась в возрасте 30 лет. Об этом сообщает Русский TVNET со ссылкой на сайт Сербской федерации стрелкового спорта.

О смерти сербской спортсменки стало известно 21 июня. Сообщается, что Момчилович-Величкович скончалась после тяжелой и непродолжительной болезни спустя несколько недель после родов.

Последние десять дней жизни Момчилович-Величкович провела в коме. К сожалению, врачам не удалось спасти спортсменку и в воскресенье утром она умерла. Также сообщается, что жизни новорожденного ничего не угрожает.

Бобана Момчилович-Величкович - чемпионка мира по стрельбе из пневматического пистолета (2014) на дистанции 10 метров. На счету спортсменки также восемь золотых, две серебряные и три бронзовые награды первенства Европы.

За время своей карьеру спортсменка успела принять участие в двух Олимпиадах (2012, 2016).

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ