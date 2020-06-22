Лисички и маслята уже ждут грибников в эстонских лесах

В эстонских лесах уже можно насобирать лисичек, а местами из под земли выглядывают и шляпки маслят и боровиков, пишет Virumaa Teataja.
Cпециалист по природоведению в природной школе Cагади Тийна Рейнтал сказала, что Иванов день на подходе, и в лесу есть лисички. «Я сама нашла и шесть маслят. Я их поджарила, молодые маслята хороши», - сказала она.
Рейнтал, которая с природой на ты, отмечает, что обычно маслята появляются позже, но в этом году они стали первыми вестниками лета. "Видела я и пару подберезовиков", - добавила эксперт.
По ее словам, в районе Оанду дожди шли исправно, а если идут дожди, то лисички и боровики появляются в изобилии.
Что касается лесных ягод, Тийна Рейнтал сказала, что обращенная к солнцу сторона у них уже покраснела, и к концу этой недели они, очевидно, созреют окончательно.
Глава Эстонского музея природы Аста Туусти сказала, что без грибов не обходился ни один сезон, но чтобы год был по-настоящему грибным, нужна достаточная влажность.
Рекомендация биолога была проста: на природе нужно ходить с открытыми глазами. "Лисички никогда еще не подводили, их можно набрать и в октябре", - сказала Туусти.