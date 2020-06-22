Белый дом готовится к осенней второй волне коронавируса, кривая заражения в США снова растет

Советник президента США по вопросам торговли Питер Наварро заявил, что Белый дом готовится «к тому, что это может произойти». Утверждать наверняка, что осенью придет вторая волна, нельзя, «но, конечно, нужно готовиться», отметил советник президента.

Хотя Трамп в своей речи в предвыборной кампании рекомендовал сократить количество тестов для выявления положительных результатов, представители сферы здравоохранения говорят, что увеличение числа положительных коронатестов в Соединенных Штатах - это не просто результат усиления тестирования. Кривая заражения снова растет после весеннего спада, и правительство рекомендует подготовиться к новому приходу коронавируса осенью.

В целом по стране число случаев заболевания возросло на 15 процентов за последние две недели, при этом наиболее значительное увеличение зарегистрировано в южной, западной и центральной частях страны.

В то же время, сегодня начнут открываться офисные здания в Нью-Йорке, которые были закрыты с марта.

В воскресенье самый густонаселенный штат, Калифорния, объявил о 4515 новых случаях заболевания, что является рекордным числом случаев заражения.

По данным New York Times, число инфицированных во всем мире приближается к 9 миллионам, а число смертей составляет около 470 000. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус 19 июня заявил о вступлении мира в новую и опасную фазу распространения COVID-19. Люди устали сидеть дома, однако коронавирус по-прежнему распространяется быстро и также смертоносен.